В Челябинске завершился прием документов на пост главного архитектора города
Мэрия Челябинска завершила прием заявок на должность главного архитектора города. На вакантное место претендуют 16 человек, сообщает начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.
Одиннадцать претендентов — челябинцы, еще три человека готовы переехать в наш город из Екатеринбурга, один — из Озерска и один человек из Санкт-Петербурга.
Уже в эту пятницу, 29 ноября, конкурсная комиссия изучит предоставленные заявителями документы, после чего станет понятно, кто сможет принять участие в очном собеседовании на должность.
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ИСТОЧНИК KP.RU