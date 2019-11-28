В Челябинске завершился прием документов на пост главного архитектора города

СЕГОДНЯ 06:12 2019-11-28T06:14:39+03:00

Кому доверят наш город, станет ясно в декабре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Мэрия Челябинска завершила прием заявок на должность главного архитектора города. На вакантное место претендуют 16 человек, сообщает начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

Одиннадцать претендентов — челябинцы, еще три человека готовы переехать в наш город из Екатеринбурга, один — из Озерска и один человек из Санкт-Петербурга.

Уже в эту пятницу, 29 ноября, конкурсная комиссия изучит предоставленные заявителями документы, после чего станет понятно, кто сможет принять участие в очном собеседовании на должность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU