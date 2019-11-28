2019-11-28T07:47:43+03:00
Общество

Причину смерти матери и дочери с разницей в две недели пытаются установить в Челябинской области

Родственники погибших добились возбуждения уголовных дел
Ирина ГОЛЛАЙ
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Светлана и Вика были очень близки и умерли с разницей в десять дней. Фото: из архива семьи.Светлана и Вика были очень близки и умерли с разницей в десять дней. Фото: из архива семьи.
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В Чебаркуле расследуют обстоятельства гибели 49-летней женщины и ее 24-летней дочери, которым не смогли помочь медики медики местной больницы. Женщины заболели с разницей в две недели. Чем именно и почему они умерли, до сих пор не понятно.

Первой жертвой недуга стала 49-летняя Светлана. Участковая врач заподозрила у нее тяжелый бронхит и предложила лечь в стационар, однако женщина отказалась. Через несколько дней ее привезли в больницу на скорой при смерти — спасти уже не смогли. После похорон матери кашель и температура появились у вернувшейся из командировки 24-летней дочки Виктории. Вызванная на дом врач поставила диагноз: пневмония, но и девушка отказалась ехать в больницу. А когда она начала задыхаться, медики оказались бессильны.

Симптомы у Вики и ее мамы были как под копирку.

Симптомы у Вики и ее мамы были как под копирку.

— Не понимаю, почему так случилось, — говорит мать Светланы Людмила Коркина. — Никто из близких больше не заболел. Только Света и Вика — мама и дочь. Симптомы как под копирку. И полное бессилие врачей. Почему участковый не настояла, что нужно ехать в больницу? Почему в реанимации никого не спасли?

По факту смерти двух женщин возбуждены два уголовных дела. Статья — причинение смерти по неосторожности вследствие исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следствие проверяет работу медиков в целом, назначены экспертизы. Пока персонально никого не обвиняют.

Также близкие погибших требуют с медиков компенсацию за смерть двух женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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