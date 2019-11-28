«За маму и за папу убивают»: в Магнитогорске подростки избили сверстницу за отказ извиняться на коленях
Полиция Магнитгорска проводит проверку избиения девочки. Подростки выложили видео инцидента в социальные сети, чтобы пристыдить школьницу, но ролик попал в руки силовиков.
Судя по видео, группа подростков завела сверстницу в подъезд высотки, чтобы заставить ее извиниться перед камерой на коленях. Сначала все происходящее напоминает шутку. Девочку довольно мягко, словно маленького ребенка, уговаривают встать на колени и извиниться. Подростки и сама школьница улыбаются и смеются. Потом терпение поборников справедливости иссякает, а градус веселья растет. Девочку начинают толкать за мусоропровод, пытаются силой поставить на колени.
— За папу и маму убивают. Извиняйся на коленях, — бросает ей вторая школьница. Судя по всему, что-то нелицеприятное было сказано о ее близких.
На глазах затравленной школьницы появляются слезы, но она твердо стоит на своем: извиняться на коленях не буду. Тогда главная обидчицы прыгает ей на спину и валит девочку на пол, а потом бьет руками по голове. Далее к девочке подходит парень с обесцвеченной шевелюрой и с бутылкой энергетика в руке: он тычет жертве в лицо ногой. А потом школьницу жестко извивает и таскает за волосы заводила.
В какой-то момент оскорбленная школьница рассекла жертве лоб кулаком. Бить дальше она не может — болит рука. Заметив кровь, хулиганка испуганно повторяет:
— Я расшибла ей лоб... Я расшибла ей лоб... Я расшибла ей лоб...
Страх заставляет подростков оставить девочку и прекратить съемку.
— Все участники видео установлены. Проводится проверка, — сообщает пресс-служба УМВД Магнитогорска.
Избили в подъезде школьницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU