2019-11-28T09:00:35+03:00
Происшествия

«За маму и за папу убивают»: в Магнитогорске подростки избили сверстницу за отказ извиняться на коленях

Школьник отпинал ее ногой по голове
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Школьницу избили за отказ извиняться на коленяхШкольницу избили за отказ извиняться на коленяхФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Полиция Магнитгорска проводит проверку избиения девочки. Подростки выложили видео инцидента в социальные сети, чтобы пристыдить школьницу, но ролик попал в руки силовиков.

Судя по видео, группа подростков завела сверстницу в подъезд высотки, чтобы заставить ее извиниться перед камерой на коленях. Сначала все происходящее напоминает шутку. Девочку довольно мягко, словно маленького ребенка, уговаривают встать на колени и извиниться. Подростки и сама школьница улыбаются и смеются. Потом терпение поборников справедливости иссякает, а градус веселья растет. Девочку начинают толкать за мусоропровод, пытаются силой поставить на колени.

— За папу и маму убивают. Извиняйся на коленях, — бросает ей вторая школьница. Судя по всему, что-то нелицеприятное было сказано о ее близких.

На глазах затравленной школьницы появляются слезы, но она твердо стоит на своем: извиняться на коленях не буду. Тогда главная обидчицы прыгает ей на спину и валит девочку на пол, а потом бьет руками по голове. Далее к девочке подходит парень с обесцвеченной шевелюрой и с бутылкой энергетика в руке: он тычет жертве в лицо ногой. А потом школьницу жестко извивает и таскает за волосы заводила.

В какой-то момент оскорбленная школьница рассекла жертве лоб кулаком. Бить дальше она не может — болит рука. Заметив кровь, хулиганка испуганно повторяет:

— Я расшибла ей лоб... Я расшибла ей лоб... Я расшибла ей лоб...

Страх заставляет подростков оставить девочку и прекратить съемку.

— Все участники видео установлены. Проводится проверка, — сообщает пресс-служба УМВД Магнитогорска.

Избили в подъезде школьницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что случилось на самом деле?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трактор» завершит домашнюю серию в Челябинске матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым»
Третьеклассница с перцовым баллончиком стала причиной эвакуации целой школы в Челябинской области
15-летнюю школьницу нашли мертвой в квартире в Челябинске
Вину за гибель 59-летнего владельца "Руслады" в Челябинской области признал водитель
Администрация Челябинска ищет новых подрядчиков для содержания дорог
Губернатор Алексей Текслер пообещал новые международные рейсы из челябинского аэропорта
При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Вместо условного срока — реальный: суд ужесточил наказание для парня, делавшего закладки в Челябинске
Жительница Магнитогорска закурила в туалете самолета «Сочи — Челябинск»
Жители Магнитогорска купили чернослив, выращенный из муки и маргарина
Социологи рассказали, как часто жители Челябинска проверяют счетчики воды и света
Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области
Жена хоккеиста «Трактора» спасла бездомного щенка от смерти в службе отлова
Закрасивших граффити с девушкой в центре Челябинска все же назовут поименно
Хайп прошел, авто осталось: олимпийская чемпионка Фаткулина не смогла продать подарок президента
Причину смерти матери и дочери с разницей в две недели пытаются установить в Челябинской области