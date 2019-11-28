«За маму и за папу убивают»: в Магнитогорске подростки избили сверстницу за отказ извиняться на коленях

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-28T09:00:35+03:00

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Полиция Магнитгорска проводит проверку избиения девочки. Подростки выложили видео инцидента в социальные сети, чтобы пристыдить школьницу, но ролик попал в руки силовиков.

Судя по видео, группа подростков завела сверстницу в подъезд высотки, чтобы заставить ее извиниться перед камерой на коленях. Сначала все происходящее напоминает шутку. Девочку довольно мягко, словно маленького ребенка, уговаривают встать на колени и извиниться. Подростки и сама школьница улыбаются и смеются. Потом терпение поборников справедливости иссякает, а градус веселья растет. Девочку начинают толкать за мусоропровод, пытаются силой поставить на колени.

— За папу и маму убивают. Извиняйся на коленях, — бросает ей вторая школьница. Судя по всему, что-то нелицеприятное было сказано о ее близких.

На глазах затравленной школьницы появляются слезы, но она твердо стоит на своем: извиняться на коленях не буду. Тогда главная обидчицы прыгает ей на спину и валит девочку на пол, а потом бьет руками по голове. Далее к девочке подходит парень с обесцвеченной шевелюрой и с бутылкой энергетика в руке: он тычет жертве в лицо ногой. А потом школьницу жестко извивает и таскает за волосы заводила.

В какой-то момент оскорбленная школьница рассекла жертве лоб кулаком. Бить дальше она не может — болит рука. Заметив кровь, хулиганка испуганно повторяет:

— Я расшибла ей лоб... Я расшибла ей лоб... Я расшибла ей лоб...

Страх заставляет подростков оставить девочку и прекратить съемку.

— Все участники видео установлены. Проводится проверка, — сообщает пресс-служба УМВД Магнитогорска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/746563" frameborder="0"></iframe> Избили в подъезде школьницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU