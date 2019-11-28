СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-28T09:03:09+03:00

Круглый стол на эту тему откроет II региональную конференцию по вопросам охраны труда и развития социального партнерства в Челябинской области

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29 ноября 2019 года в 10.00 в АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 155, в рамках II региональной конференции по вопросам охраны труда и развития социального партнерства в Челябинской области состоится заседание круглого стола «Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области».

Первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт выступит с вопросом о ключевых принципах социального партнерства в достижении важных целей — повышении реальных доходов и уровня жизни населения, поддержании стабильности во всех направлениях жизнедеятельности области.Также об основных ориентирах, влияющих на качество жизни южноуральцев, расскажут заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов и исполнительный директор ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей» Павел Киселев.

Спикерами на заседании круглого стола станут: Надежда Дремова — председатель Совета молодежи ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК»; Валерий Болотов — председатель ППО АО «АЗ «Урал», председатель Ассоциации профсоюзных организаций Миасского городского округа; Алексей Сабуров — председатель профкома ОАО «Комбинат «Магнезит», председатель Ассоциации профсоюзных организаций Саткинского муниципального района; Ирина Присяжнюк — председатель ППО ООО «Агрофирма Ариант».

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