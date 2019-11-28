Социологи рассказали, как часто жители Челябинска проверяют счетчики воды и света
Социологи Челябинского филиала Президентской академии спросили у горожан, следят ли в их семье за потреблением энергоресурсов по счетчикам воды света, сообщает пресс-служба вуза.
«Да, следим регулярно» ответили 55% опрошенных.
«Следим время от времени» сказали 25% горожан.
«Нет, не следим» заявили 16%.
Оставшиеся затруднились ответить.
— Каждый второй челябинец следит за показателями счетчиков. Чаще всего так отвечали люди с высшим образованием и неработающие пенсионеры. Более молодые челябинцы предпочитают следить за потреблением энергоресурсов время от времени, — замечают в вузе.
А вот студенты и безработные предпочитают вообще не заглядывать на табло разных приборов учета и не экономят воду и свет.
В целом по России количество экономных людей выросло на 15% за последние три года. Челябинцы укладываются в среднестатистические показатели. Но равнодушных к счетчикам у нас немного больше: 16% вместо 9% по России.
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ИСТОЧНИК KP.RU