2019-11-28T09:33:10+03:00
Общество

Социологи рассказали, как часто жители Челябинска проверяют счетчики воды и света

И кто совсем не экономит энергоресурсы
Лидия ПЕСКОВА
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Экономных становится больше.Экономных становится больше.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Социологи Челябинского филиала Президентской академии спросили у горожан, следят ли в их семье за потреблением энергоресурсов по счетчикам воды света, сообщает пресс-служба вуза.

«Да, следим регулярно» ответили 55% опрошенных.

«Следим время от времени» сказали 25% горожан.

«Нет, не следим» заявили 16%.

Оставшиеся затруднились ответить.

— Каждый второй челябинец следит за показателями счетчиков. Чаще всего так отвечали люди с высшим образованием и неработающие пенсионеры. Более молодые челябинцы предпочитают следить за потреблением энергоресурсов время от времени, — замечают в вузе.

А вот студенты и безработные предпочитают вообще не заглядывать на табло разных приборов учета и не экономят воду и свет.

В целом по России количество экономных людей выросло на 15% за последние три года. Челябинцы укладываются в среднестатистические показатели. Но равнодушных к счетчикам у нас немного больше: 16% вместо 9% по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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