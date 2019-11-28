2019-11-28T10:14:45+03:00
Общество

Жительница Магнитогорска закурила в туалете самолета «Сочи — Челябинск»

После посадки ее встречала полиция
Лидия ПЕСКОВА
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В аэропорту курильщицу уже ждали.В аэропорту курильщицу уже ждали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Магнитка оштрафована за курение в самолете. В среду, 27 ноября, молодая женщина вылетела из Сочи в Челябинск. После обеда на борту судна она решила перекурить и закрылась в туалете.

— Однако тайное стало явным. На борту сработали датчики задымления. Досмолить сигаретку даме не дали, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

29-летнюю женщину заставили выйти из туалета. А когда самолет приземлился, ее передали в руки полиции.

На даму составили административный протокол. Теперь ей нужно заплатить штраф, а вот курить в самолете еще раз она вряд ли захочет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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