Жительница Магнитогорска закурила в туалете самолета «Сочи — Челябинск»
Жительница Магнитка оштрафована за курение в самолете. В среду, 27 ноября, молодая женщина вылетела из Сочи в Челябинск. После обеда на борту судна она решила перекурить и закрылась в туалете.
— Однако тайное стало явным. На борту сработали датчики задымления. Досмолить сигаретку даме не дали, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
29-летнюю женщину заставили выйти из туалета. А когда самолет приземлился, ее передали в руки полиции.
На даму составили административный протокол. Теперь ей нужно заплатить штраф, а вот курить в самолете еще раз она вряд ли захочет.
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ИСТОЧНИК KP.RU