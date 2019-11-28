2019-11-28T11:11:29+03:00
Происшествия

Вместо условного срока — реальный: суд ужесточил наказание для парня, делавшего закладки в Челябинске

Приговор пересмотрели по настоянию прокуратуры
Лидия ПЕСКОВА
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Парень едет в колонию.Парень едет в колонию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19-летний житель Челябинска почти два месяца делал закладки с наркотиком на территории Челябинска. Однако, когда его взяли с поличным и осудили, парень отделался легким испугом. Центральный районный суд приговорил его к условному сроку. С такой позицией не согласилась прокуратура.

— Государственный обвинитель счел наказание несправедливым и подал апелляцию. Прокуратура считает первый приговор слишком мягким, ведь преступление особо тяжкое и направлено против здоровья сограждан, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда признала доводы прокурора обоснованными. Приговор изменен. Вместо шести лет условного наказания парень получил шесть лет колонии строгого режима.

Молодого человека взяли под стражу прямо в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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