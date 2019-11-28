Третьеклассница с перцовым баллончиком стала причиной эвакуации целой школы в Челябинской области
В среду, 27 ноября, в Миассе эвакуировали целую школу. Дети распылили в холле перцовый баллончик, после чего находиться в учебном заведении было опасно.
Баллончик в школу принесла третьеклассница. Он предназначен для защиты от собак. Девочка решила показала устройство своим одноклассникам. Кто-то из них нажал на кнопку и отравил едким запахом коридоры, — рассказали в полиции города.
Как оказалось, такие баллончики не предназначены для детей. Их выпускают только для взрослых. Ребята еще не могут понять опасность подобных устройств и могут навредить окружающим. Поэтому на маму девочки составили протокол. Ей грозит 500-рублевый штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU