Третьеклассница с перцовым баллончиком стала причиной эвакуации целой школы в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-28T11:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 27 ноября, в Миассе эвакуировали целую школу. Дети распылили в холле перцовый баллончик, после чего находиться в учебном заведении было опасно.

Баллончик в школу принесла третьеклассница. Он предназначен для защиты от собак. Девочка решила показала устройство своим одноклассникам. Кто-то из них нажал на кнопку и отравил едким запахом коридоры, — рассказали в полиции города.

Как оказалось, такие баллончики не предназначены для детей. Их выпускают только для взрослых. Ребята еще не могут понять опасность подобных устройств и могут навредить окружающим. Поэтому на маму девочки составили протокол. Ей грозит 500-рублевый штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU