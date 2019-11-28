2019-11-28T12:07:30+03:00
Спорт

«Трактор» завершит домашнюю серию в Челябинске матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым»

28 ноября черно-белые сыграют с одним из лидеров Восточной конференции КХЛ
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
Изменить размер текста:

В этом сезоне команды встретятся впервые. Летом в контрольных матчах «Трактор» сумел дважды выиграть у уфимцев (1:0, 2:1).

Сегодняшний матч станет для челябинцев последним в ноябрьской домашней серии. Пока в четырех матчах «Трактор» сумел выиграть лишь однажды — у нижегородского «Торпедо» (4:0). Успех в поединке с «Салаватом Юлаевым» — с одним из лидеров «Востока», даст шанс черно-белым «соскочить» с последней строчки турнирной таблицы конференции.

Уфимцы в пяти предыдущих встречах сумели одержать две победы и сейчас с 40 очками занимают третье место в Восточной конференции КХЛ.

Ударная сила «Трактора» — легионеры. Гика, Седлак, Бейлен и Кэйлоф регулярно отмечаются голами в последних матчах. У «Салавата Юлаева» блещет Никита Сошников. С 17 голами он лучший снайпер чемпионата КХЛ.

Начало матча «Трактор» — «Салават Юлаев» сегодня, 28 ноября в 19.00.

А 3, 5 и 7 декабря «Трактор» проведет три игры на выезде — поочередно с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и магнитогорским «Металлургом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Третьеклассница с перцовым баллончиком стала причиной эвакуации целой школы в Челябинской области
15-летнюю школьницу нашли мертвой в квартире в Челябинске
Вину за гибель 59-летнего владельца "Руслады" в Челябинской области признал водитель
Администрация Челябинска ищет новых подрядчиков для содержания дорог
Губернатор Алексей Текслер пообещал новые международные рейсы из челябинского аэропорта
При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Вместо условного срока — реальный: суд ужесточил наказание для парня, делавшего закладки в Челябинске
Жительница Магнитогорска закурила в туалете самолета «Сочи — Челябинск»
Жители Магнитогорска купили чернослив, выращенный из муки и маргарина
Социологи рассказали, как часто жители Челябинска проверяют счетчики воды и света
«За маму и за папу убивают»: в Магнитогорске подростки избили сверстницу за отказ извиняться на коленях
Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области
Жена хоккеиста «Трактора» спасла бездомного щенка от смерти в службе отлова
Закрасивших граффити с девушкой в центре Челябинска все же назовут поименно
Хайп прошел, авто осталось: олимпийская чемпионка Фаткулина не смогла продать подарок президента
Причину смерти матери и дочери с разницей в две недели пытаются установить в Челябинской области