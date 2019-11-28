«Трактор» завершит домашнюю серию в Челябинске матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-28T12:07:30+03:00

28 ноября черно-белые сыграют с одним из лидеров Восточной конференции КХЛ

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В этом сезоне команды встретятся впервые. Летом в контрольных матчах «Трактор» сумел дважды выиграть у уфимцев (1:0, 2:1).

Сегодняшний матч станет для челябинцев последним в ноябрьской домашней серии. Пока в четырех матчах «Трактор» сумел выиграть лишь однажды — у нижегородского «Торпедо» (4:0). Успех в поединке с «Салаватом Юлаевым» — с одним из лидеров «Востока», даст шанс черно-белым «соскочить» с последней строчки турнирной таблицы конференции.

Уфимцы в пяти предыдущих встречах сумели одержать две победы и сейчас с 40 очками занимают третье место в Восточной конференции КХЛ.

Ударная сила «Трактора» — легионеры. Гика, Седлак, Бейлен и Кэйлоф регулярно отмечаются голами в последних матчах. У «Салавата Юлаева» блещет Никита Сошников. С 17 голами он лучший снайпер чемпионата КХЛ.

Начало матча «Трактор» — «Салават Юлаев» сегодня, 28 ноября в 19.00.

А 3, 5 и 7 декабря «Трактор» проведет три игры на выезде — поочередно с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и магнитогорским «Металлургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU