Вместо теплого юга дикий лебедь остался зимовать на Первом озере в Челябинске
Лебедь-шипун поселился на Первом озере и не спешит улетать в теплые страны. За состоянием птицы следят орнитологи из Челябинска. Они уверены, что шипун сможет пережить зиму на окраине города, если останется хотя бы маленькая полынья.
— Иногда лебеди улетают на юг и в конце декабря, когда многие водоемы покрыты льдом. Эти птицы не мерзнут при температуре до -56 градусов. Главное — иметь открытый участок воды и корм. А едят лебеди водные растения, рыбу, насекомых, ракообразных, моллюсков. Первое озеро не покрылось льдом полностью, а значит, лебедю ничего не угрожает, — рассказала «Южноуральской панораме» руководитель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.
В рамках социального проекта экологической направленности «Спасение диких птиц Челябинской области» специалисты регионального минэкологии и орнитологи совместно с местными жителями наблюдают за состоянием шипуна. Если лебедю будет угрожать опасность, его отвезут в приют для животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU