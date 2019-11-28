Вместо теплого юга дикий лебедь остался зимовать на Первом озере в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-28T12:41:50+03:00

Если лебедю станет плохо, его отправят в приют для животных. Фото: Руслан Вороной.

Орнитологи рассказали, до каких пор его жизнь вне опасности

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Лебедь-шипун поселился на Первом озере и не спешит улетать в теплые страны. За состоянием птицы следят орнитологи из Челябинска. Они уверены, что шипун сможет пережить зиму на окраине города, если останется хотя бы маленькая полынья.

— Иногда лебеди улетают на юг и в конце декабря, когда многие водоемы покрыты льдом. Эти птицы не мерзнут при температуре до -56 градусов. Главное — иметь открытый участок воды и корм. А едят лебеди водные растения, рыбу, насекомых, ракообразных, моллюсков. Первое озеро не покрылось льдом полностью, а значит, лебедю ничего не угрожает, — рассказала «Южноуральской панораме» руководитель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

В рамках социального проекта экологической направленности «Спасение диких птиц Челябинской области» специалисты регионального минэкологии и орнитологи совместно с местными жителями наблюдают за состоянием шипуна. Если лебедю будет угрожать опасность, его отвезут в приют для животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU