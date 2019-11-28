FitchRatings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-28T14:10:58+03:00

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Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до «ВВ-» с «B+», прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до «bb-».

Как отмечается в релизе агентства, повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка, ростом его капитализации,стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Генеральная лицензия Банка России №30.

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