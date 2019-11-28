89 семей из Челябинска получат новые квартиры за счет мэрии
В 2020-м году администрация Челябинска купит 89 квартир для детей-сирот, жителей ветхо-аварийного фонда, а также для переселения граждан путем инвестирования. Деньги на это выделят федеральный, региональный и муниципальный бюджеты, сообщает «Курс дела».
Будут куплены 48 «полуторок», 21 «двушка» и четыре «трешки» с полной отделкой и полноценным набором сантехники.
Подрядчик должен определиться 10 декабря. Все квартиры должны быть получены в течение 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU