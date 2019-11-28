2019-11-28T15:46:08+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поставит 24 БелАЗа для АО «Междуречье»

Цена договора составила 4,6 млрд рублей
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ВТБ Лизинг осуществляет поставку БелАЗов с 2019 г.ВТБ Лизинг осуществляет поставку БелАЗов с 2019 г.
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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) поставит АО «Междуречье» (ведет угледобычу открытым способом), крупнейшей добывающей компании, входящей в группу Сибуглемет (ГК Сибуглемет), 24 автомобиля БелАЗ в лизинг. Цена договора составила 4,6 млрд рублей. Техника будет поставлена в г. Междуреченск Кемеровской области несколькими партиями до июня 2020 г.

Компания приобрела модели карьерных самосвалов 75306, 75131 грузоподъемностью 220 тонн и 130 тонн соответственно заключив договор финансового лизинга сроком на пять лет.

ВТБ Лизинг давно работает с предприятиями добывающей отрасли, закрывая их потребности в финансировании обновления парков техники. Ранее в этом году ВТБ Лизинг уже заключила сделки с АО «Междуречье» по возвратному лизингу на 10 единиц БелАЗов. Партнеры также рассматривают возможности по расширению взаимодействия в части приобретения спецтехники.

«Техническое перевооружение за счет лизинга становится все более выгодным в сравнении с использованием альтернативных источников финансирования таких сделок. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить наилучшие условия своим клиентам, постоянно развиваем продуктовую линейку и гибко подходим к потребностям каждого партнера. Надеемся на дальнейшее развитие отношений с ГК Сибуглемет и с другими компаниями добывающей отрасли», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг осуществляет поставку БелАЗов с 2019 г. Всего за текущий год продано 49 самосвалов. БелАЗ занимает более 30% мирового рынка карьерных самосвалов, а в классе 110-130 тонн – более 50%. Его основные конкуренты – Caterpillar, Komatsu, Hitachi и Terex. ВТБ Лизинг также активно работает с поставками техники данных марок.

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