Первоклассников микрорайона «Ньютон» оставили без футбола

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-28T17:07:38+03:00

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В образовательном Центре микрорайона «Ньютон» закрылась секция по футболу для младших школьников. Тренеры ездят сюда на занятия из поселка Новосинеглазово. Один устал мотаться туда-сюда и отказался от работы, а нового не дают. Родители маленьких футболистов пожаловались на это в социальных сетях, сообщает «Урал-пресс-информ».

— Тренерская база находится в поселке Новосинеглазово. Изначально была договоренность, что тренеры будут ездить в микрорайон «Ньютон». Отказался только один тренер, который вел занятия у малышей. Тренировки проводятся только с учащимися старших классов. Ездят два тренера. Но они не могут работать с малышами. Будем как-то решать вопрос в следующем году, — пообещали в спортшколе «Метар».

Спортивные чиновники пока разводят руками и реального выхода не предлагают.

Накануне в Копейске собственники спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» расторгли договоры аренды с секциями для детей, так как прибыль от детского спорта не покрывает расходы на содержание СОКа.

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ИСТОЧНИК KP.RU