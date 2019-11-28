Жители Копейска отстояли спортивный комплекс «Здоровье», который планировали закрывать

СЕГОДНЯ 17:40 2019-11-28T17:40:44+03:00

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Руководство Копейского машиностроительного завода заявило на днях, что с 1 декабря закрывает спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном «Здоровье», где работали секции для детей и тренажерный зал для взрослых. Бизнесмены пожаловались на то, что СОК приносит одни убытки. Но горожане смогли отстоять любимое место отдыха.

Сначала люди предложили заводу поднять аренду помещений. А когда стало понятно, что их не слышат, озвучили проблему в региональных СМИ. Помощь, как говорится, пришла откуда не ждали. Председатель совета директоров Копейского машиностроительного завода Анатолий Скуров, который входит в список российских миллиардеров, пообещал, что комплекс продолжит работу. Даже более того: в СОКе будут открыты новые секции.

Кстати, в 2020-м году в Копейске начнется строительство государственного физкультурно-оздоровительного комплекса. В будущем у жителей города будет еще больше возможностей заняться спортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU