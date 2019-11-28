«Трактор» уверенно выиграл у «Салавата Юлаева» в Челябинске
В четверг, 28 ноября, «Трактор» провел заключительный матч домашней серии игр. Соперником стал уфимский «Салават Юлаев».
Болельщики ликуют: победа у черно-белых.
Лукаш Седлак подтвердил свое звание лучшего бомбардира команды, открыв счет и забросив уже свою десятую шайбу в сезоне. Это случилось в первом периоде. А под занавес первого периода форвард черно-белых Виталий Кравцов, забрасывает свою вторую шайбу в чемпионате, увеличивая преимущество «Трактора» до двух шайб.
Во втором периоде уфимцы сократили счет до 2:1. Позже Сошников забивает — 2:2.
Решающим должен был оказаться третий период. На последних минутах периода «Трактор» забил еще два гола.
Окончательный счет — 4:2 в пользу «Трактора».
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ИСТОЧНИК KP.RU