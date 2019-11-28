Самая популярная парковка в центре Челябинска оказалась незаконной
Активисты «Гражданского патруля» заподозрили, что парковка у ТЮЗа на главной площади города, не совсем легальна. Рядом с парковкой висит знак «Движение запрещено» и нанесена ограничивающая разметка. Прояснить ситуацию активисты попробовали в городском Комитете по управлению имуществом — из подозрения подтвердились.
— Въезд на указанную территорию ограничен дорожными знаками «Движение запрещено». В целях ограничения въезда со стороны улицы Воровского нанесена дорожная разметка — сплошная линия. Контроль за данными нарушениями должна вести городская ГИБДД, — ответили в КУИЗо.
Комментарий ГАИ по данной парковке пока не получен.
— С каждым годом парковка постепенно увеличивается, захватывая площадь в сторону бывшего магазина «Ритм», — замечают челябинцы.
Но, с другой стороны, и без парковки в этом месте нельзя. Ведь именно сюда привозят юных зрителей ТЮЗа.
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ИСТОЧНИК KP.RU