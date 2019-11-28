Полиция наведет порядок на автовокзалах Челябинской области

СЕГОДНЯ 21:18 2019-11-28T21:22:21+03:00

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Автовокзалы гораздо меньше защищены от нападения террористов, чем воздушные ворота и железнодорожные станции области. Поэтому их ждут массовые проверки, заявил в четверг, 28 ноября, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

— Предписания и требования транспортной инспекции не выполняются владельцами автовокзалов, руководством муниципальных образований. Мы контролируем весь пассажиропоток на железнодорожном и авиатранспорте, где билеты покупаются по паспортам, но на автобус билеты покупаются без паспортов. И не везде работают системы видеонаблюдения, проводится досмотр пассажиров, — говорит Сергеев.

Глава полиции предложил проверить автовокзалы в первом квартале 2020 года на соответствие антитеррористической защищенности. В апреле — обсудить результаты проверок и разработать для автовокзалов единые паспорта безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU