Полиция наведет порядок на автовокзалах Челябинской области
Автовокзалы гораздо меньше защищены от нападения террористов, чем воздушные ворота и железнодорожные станции области. Поэтому их ждут массовые проверки, заявил в четверг, 28 ноября, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.
— Предписания и требования транспортной инспекции не выполняются владельцами автовокзалов, руководством муниципальных образований. Мы контролируем весь пассажиропоток на железнодорожном и авиатранспорте, где билеты покупаются по паспортам, но на автобус билеты покупаются без паспортов. И не везде работают системы видеонаблюдения, проводится досмотр пассажиров, — говорит Сергеев.
Глава полиции предложил проверить автовокзалы в первом квартале 2020 года на соответствие антитеррористической защищенности. В апреле — обсудить результаты проверок и разработать для автовокзалов единые паспорта безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU