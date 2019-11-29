«Чтобы слушались!»: в Челябинске детей бесплатно приглашают в музей… пыток

СЕГОДНЯ 05:29 2019-11-29T05:29:29+03:00

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Житель Челябинска сфотографировал и выложил в соцсети объявление о новом открывшемся в городе музее инквизиции.

«Впервые в Челябинске! Эксклюзив. 4 зала. 50 орудий пыток» — зазывает реклама. А удивила горожан приписка: «до 8 лет бесплатно».

— Дети до 8 лет? Вы это серьезно?! — подписал автор свое фото в группе «Черное&Белое Челябинск» в ВК.

— Будут готовы к школе! — иронизирует челябинец Андрей Дьяков.

— Видимо, в воспитательных целях. Чтобы знали, что ждет непослушных детей, — прокомментировал Роман Сорокин.

Впрочем, некоторые считают, что дети должны знать историю и с этой стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU