«Чтобы слушались!»: в Челябинске детей бесплатно приглашают в музей… пыток
Житель Челябинска сфотографировал и выложил в соцсети объявление о новом открывшемся в городе музее инквизиции.
«Впервые в Челябинске! Эксклюзив. 4 зала. 50 орудий пыток» — зазывает реклама. А удивила горожан приписка: «до 8 лет бесплатно».
— Дети до 8 лет? Вы это серьезно?! — подписал автор свое фото в группе «Черное&Белое Челябинск» в ВК.
— Будут готовы к школе! — иронизирует челябинец Андрей Дьяков.
— Видимо, в воспитательных целях. Чтобы знали, что ждет непослушных детей, — прокомментировал Роман Сорокин.
Впрочем, некоторые считают, что дети должны знать историю и с этой стороны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU