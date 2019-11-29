2019-11-29T06:26:45+03:00
Общество

В Челябинске сдают в аренду шикарный коттедж, которого нет

Аферисты заманивают фотографиями сада и бассейна
Ирина КАРЕЛИНА
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Объявление на сайте авито.Объявление на сайте авито.
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В ноябре многие челябинцы искали загородный дом, чтобы арендовать его на новогодние праздники. Среди объявлений на сайте avito есть шикарный коттедж на улице Танкистов в Тракторозаводском районе. Площадь 280 кв м., несколько спален, большой двор, бассейн... А сдают этот дворец всего за 4000 рублей в сутки. Хотя обычно коттеджи такой площадью предлагают в три раза дороже. Как же устоять против такого предложения?

Житель Челябинска выложил в соцсети свою переписку с хозяйкой дома. Он хотел посмотреть и забронировать дом. Но автор объявления Мария сказала, что показать не может, зато попросила предоплату 2000 рублей.

Мария явно путается в словах. То она пишет о себе в женском роде, то в мужском. А потом и вовсе называет дом... автомобилем.

— Деньги я вам верну при встрече, если авто не устроит вас, — написала Мария.

Скрин переписки с автором объявления.

Скрин переписки с автором объявления.

— Да уж… запутался продавец, чем он торгует. Что-то тут нечисто, — комментируют горожане в паблике «Черное&Белое Челябинск» в ВК.

Челябинец отказался от сомнительной сделки. Он утверждает, что сам съездил по указанному адресу и не обнаружил там этого дома. Вероятно, что красивые фотографии были взяты с просторов интернета.

В настоящее время объявление удалено с сайта за нарушение правил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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