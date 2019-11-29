Власти Челябинска разгонят парковку у Молодежного театра

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-29T06:25:36+03:00

Сотни машин много лет оставляют в самом центре города, нарушая правила дорожного движения

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Активисты «Гражданского патруля» потребовали у чиновников мэрии ответа по легальности парковки в центре Челябинска — у здания Молодежного театра (ул. Кирова, 116). Машин там все больше: их оставляют у входа в подземный переход, захватывают площадь Революции. Пешеходам приходится лавировать, протискиваться боком.

В Комитете по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска активистам «Гражданского патруля» подтвердили, что парковка незаконна:

«Въезд на эту территорию ограничен дорожными знаками «Движение запрещено». В целях ограничения въезда со стороны улицы Воровского нанесена дорожная разметка в виде сплошной линии. Размещение транспортных средств для остановки и стоянки на этой территории регулируется правилами дорожного движения, предусмотрена ответственность за данное нарушение. Контроль возложен на ГИБДД УМВД по Челябинску».

Челябинский урбанист Лев Владов год назад тоже бил тревогу по засилью машин на площади Революции. Он предлагал отдать под парковку подземное пространство «Никитинских рядов». Идея конечно, утопическая — пространство под площадью Революции в аренде на 49 лет, предприниматель Артур Никитин имеет хорошую копеечку с аренды и вряд ли от нее откажется.

Активист «Гражданского патруля» Павел Кочнев, сделавший запрос в КУИЗО по парковке у театра, получив ответ, иронично подчеркнул, что чиновники «заметили» ее только после обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU