Опасная «Дюймовочка» пугает жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:18 2019-11-29T06:25:11+03:00

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В городе Аша Челябинской области стоит детский сад «Дюймовочка». Он давно не функционирует, а дети ходят туда разве что покурить. Стекла выбиты, стены сыпятся… типичная «заброшка». Местных жителей здание без окон и дверей беспокоит уже несколько лет. Ведь такие дома становятся местом преступлений.

Местные жители просят не сносить старое здание, а сделать из него культурно-досуговый центр для детей. Такое письмо с сотней подписей пришло активистам общественной организации «Гражданский патруль». На их запрос в администрации ответили: в здании запланировали сделать центр дополнительного образования. С одной поправкой: если найдутся деньги.

— Но время идет, и мародеры растаскивают здание по частям. Скоро восстанавливать будет нечего, — прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU