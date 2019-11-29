2019-11-29T06:51:48+03:00
Общество

Опубликован момент пуска ракеты, испугавшей челябинцев

Ослепительная вспышка озарила все вокруг над полигоном Капустин Яр
Инна КУМЕЙКО
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Кадр с видео Министерства обороны.Кадр с видео Министерства обороны.
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Накануне вечером жители Челябинска теряли шапки, задирая головы в небо. Ослепительная вспышка прошила огненной иглой ночную тьму, озарив ярким белым светом.

«Инопланетяне!», — подумали самые экзальтированные.

«В одну воронку, выходит, падает и дважды», — вздрогнули другие, припомнив челябинский метеорит.

Позже выяснилось, свет в небе оставила не «тарелка» с пришельцами, не небесное тело, а ракета. Военные запустили межконтинентальную ракету с полигона «Капустин Яр». Полигон, кстати, расположен в Астраханской области.

КОММЕНТАРИЙ

Ракета поразила условную цель

— 28 ноября 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — сообщается на странице Минобороны в социальной сети ВКонтакте.

Учебная часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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