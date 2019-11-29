В ПАО «Челябинвестбанк» потребительские кредиты — от 11,7% годовых

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-29T08:06:45+03:00

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От 11,7% до 16,65% годовых — такие ставки банк предлагает по кредиту с обеспечением «Выгодный».

Максимальный срок кредитования — 7 лет. Ставка может быть снижена на 2 процентных пункта, если клиент при получении кредита до 3 млн рублей пожелает застраховать жизнь и потерю трудоспособности. Размер страховки составляет 1,8% в год от суммы кредита. По кредитам от 1 млн руб. процентная ставка временно увеличивается на 1 п.п. до подтверждения целевого использования.

Кредиты без обеспечения «Доверительный» и «Зарплатный» можно получить по ставке от 11,65% до 20,8% годовых на срок до 5 лет. Максимальная сумма кредита — 2 млн рублей. Такими кредитами могут воспользоваться клиенты, имеющие положительную кредитную историю или получающие зарплату в любом банке.

Условия по кредитам без обеспечения предполагают оформление страховки в размере 1,8% в год от суммы кредита. В случае, если клиент откажется от страхования жизни и потери трудоспособности, ставка будет больше на 2,5 п.п.

Окончательный размер ставки по всем программам кредитования в каждом случае банк определяет по результатам анализа представленных клиентом документов. Ознакомиться с подробными условиями, выбрать подходящий кредит и отправить онлайн-заявку можно на сайте Челябинвестбанка в разделе «Потребительские кредиты».

ПАО Челябинвестбанк Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493

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