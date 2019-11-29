2019-11-29T08:51:25+03:00
Общество

Как сэкономить время на оплате электричества

«Уралэнергосбыт» рассказал, как зарегистрироваться в личном кабинете
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Удобство, безопасность и функциональность — три основных принципа, которые легли в основу личного кабинета «Уралэнергосбыт». Новый онлайн-сервис — один из самых удобных инструментов дистанционного взаимодействия в сфере ЖКХ, позволяющий экономить время южноуральцев и делать расчеты максимально прозрачными.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, потребителю необходимо зайти на сайт «Уралэнергосбыта» и перейти по ссылке «Личный кабинет». Далее ввести номер телефона, придумать пароль и подтвердить его с помощью СМС-кода, который придет на телефон. Также при регистрации необходимо указать адрес электронной почты, на который впоследствии будут приходить уведомления о начислениях и задолженностях, а также электронные счета.

Для идентификации пользователя нужно ввести код района и лицевой счет без пробелов, номер прибора учета, установленного в помещении, или дату и сумму последней оплаты. Эта информация содержится в платежной квитанции. Многие потребители, проявляя заботу о близких, берут на себя хлопоты по ведению их коммунальных расчетов. В личном кабинете это очень удобно делать. Можно добавить данные сразу нескольких абонентов и сформировать группы. Это позволит в онлайн-режиме просматривать их счета, оперативно передавать показания, а в дальнейшем — производить оплату.

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