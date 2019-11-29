Пьяный челябинец решил прокатиться на подъемном кране
ЧП на ул. Бейвеля случилось вечером 28 ноября. На строительной площадке вдруг пришел в движение башенный кран. Рабочая смена давно закончилась, поэтому сторож стройки вызвал бойцов охранного предприятия. Вдруг, 22-метровя махина упадет на землю?
Бойцам предприятия «Варяг» пришлось карабкаться на высоту, в кабине крана, потому что на окрики с земли неизвестный, забравшийся внутрь, не реагировал.
— Пришлось вытаскивать пьяного челябинца из кабины. Никаких ЧП не случилось. Хулиган объяснил, что поступил так на спорт, — пояснили в охранной компании.
В пресс-службе УМВД по Челябинску заявили, что по данному факту проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU