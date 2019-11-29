В Челябинске пьяный студент разбил стекло в здании Заксобрания

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-29T09:59:12+03:00

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Буйной выдалась минувшая ночь в Челябинске. Пока на улице Бейвеля, на стройплощадке, из кабины подъемного крана вытаскивали пьяного мужчину, в центре города буянил 23-летний студент.

Уроженец Казахстана, студент ЮУрГУ, разбил стекло входной группа в здании Законодательного Собрания. Разбил не из протеста каким-то решениям депутатов, а потому что был пьян, и душа, видимо, требовала куража.

На место ЧП прибыл наряд полиции: дебошира задержали по горчим следам.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на студента составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Гражданину Казахстана придется заплатить штраф — до тысячи рублей. Стражи правопорядка просят руководство вуза рассмотреть вопрос об отчислении студента-буяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU