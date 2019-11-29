В Челябинск приехали лучшие врачи-алгологи
В пятницу, 29 ноября, в Челябинске проходит научно-практическая конференция врачей-алгологов. Эти специалисты помогают больным бороться с приступами хронической боли. Среди профессионалов их даже прозвали «медицинским спецназом», сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.
— В Челябинск съехались известные на весь мир специалисты по болевой терапии. Они познакомят врачей Южного Урала с последними тенденциями в обезболивании пациентов. Конференция предназначена для неврологов, нейрохирургов, травматологов, сосудистых хирургов со всего региона, — говорят в клинике.
Кстати, недавно доктора ЧОКБ избавили пациентку от боли, с которой женщина жила 30 лет. Под местным наркозом пенсионерке установили под кожу специальные электроды, при помощи которых во время приступа она может усмирять боль. Противоболевой электростимуляцией в клинике занимаются уже пять лет. Такие операции избавляют от боли пациентов с нейропатией конечностей и повреждением позвоночника.
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ИСТОЧНИК KP.RU