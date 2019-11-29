В Челябинской области накажут чиновников за волокиту с квартирами для сирот

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-29T10:21:37+03:00

В среднем, заветного жилья сиротам в Челябинской области приходится ждать три года. Фото: Архив "КП".

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Четыре года назад в Верхнеуральском районе власти должны были купить для выпускников детского дома квартиры. Однако, новоселья не вышло: в ветхих углах жить было невозможно. Дети обратились в прокуратуру, и спустят три года по решению районного суда квартиры купили.

Из-за потраченных впустую денег федерального и областного бюджета, предназначенных для покупки жилья, суд обязал приобрести новые квартиры за счет районной казны.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, жилье детям чиновники купили. Но сделали это не за счет средств бюджета района, а за счет денег областного бюджета.

Потому материалы прокурорской проверки направлены в Следственное Управление Следственного Комитета России по Челябинской области. В прокуратуре считают, что чиновники, потратившие бюджетные деньги на непригодное для жизни жилье, должны стать фигурантами уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий».

Кстати, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова подтверждает: проблема обеспечением жильем сирот есть. В среднем, жилье в Челябинской области лет ждут три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU