В Челябинской области накажут чиновников за волокиту с квартирами для сирот
Четыре года назад в Верхнеуральском районе власти должны были купить для выпускников детского дома квартиры. Однако, новоселья не вышло: в ветхих углах жить было невозможно. Дети обратились в прокуратуру, и спустят три года по решению районного суда квартиры купили.
Из-за потраченных впустую денег федерального и областного бюджета, предназначенных для покупки жилья, суд обязал приобрести новые квартиры за счет районной казны.
Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, жилье детям чиновники купили. Но сделали это не за счет средств бюджета района, а за счет денег областного бюджета.
Потому материалы прокурорской проверки направлены в Следственное Управление Следственного Комитета России по Челябинской области. В прокуратуре считают, что чиновники, потратившие бюджетные деньги на непригодное для жизни жилье, должны стать фигурантами уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий».
Кстати, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова подтверждает: проблема обеспечением жильем сирот есть. В среднем, жилье в Челябинской области лет ждут три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU