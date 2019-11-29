В Озерске предприниматель уплатил в бюджет государства 8,5 миллионов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-29T10:36:27+03:00

В Озерске предприниматель выплатил в бюджет государства более 8,5 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Управляющий одного из коммерческих предприятий Озерска попал в поле зрения силовиков два года назад, когда пытался скрыть доходы фирмы от налоговых отчетностей.

Требование о перечислении в бюджет государства 3,9 млн руб он не исполнил, пытаясь вести деятельность с расчетного счета аффилированного юридического лица. Расчеты с бизнес-партнерами он проводил в обход счетов, операции по которым были приостановлены налоговиками.

Тогда в дело вступили следователи. Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, подозреваемый выплатил более 8,5 млн руб, в том числе штраф. Потому Следственный Комитет вынес постановление о прекращении уголовного преследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU