В Озерске предприниматель уплатил в бюджет государства 8,5 миллионов
Управляющий одного из коммерческих предприятий Озерска попал в поле зрения силовиков два года назад, когда пытался скрыть доходы фирмы от налоговых отчетностей.
Требование о перечислении в бюджет государства 3,9 млн руб он не исполнил, пытаясь вести деятельность с расчетного счета аффилированного юридического лица. Расчеты с бизнес-партнерами он проводил в обход счетов, операции по которым были приостановлены налоговиками.
Тогда в дело вступили следователи. Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств».
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, подозреваемый выплатил более 8,5 млн руб, в том числе штраф. Потому Следственный Комитет вынес постановление о прекращении уголовного преследования.
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ИСТОЧНИК KP.RU