Прокуратура запросила для экс-мэра Миасса пять лет колонии
Бывший глава Миасса Геннадий Васьков — фигурант уголовного дела. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки.
По версии следствия, два года назад Васьков по программе «Поддержка и развитие дошкольного образования» дал команду приобрести под детсад непригодное для размещения детей здание.
А потом Васьков подписал разрешение на реконструкцию непригодного здания и ввод его в эксплуатацию. Вместе с подельниками, занимавшимися этапами криминальной схемы, глава Миасса похитил более 24 млн руб на продаже непригодного здания муниципалитету. Фактическая стоимость помещений — 10,5 млн руб.
Васьков должен был получить взятку после того, как бюджет Миасса перечислил бы деньги по контракту. Однако, здесь в дело вмешались следователи.
В пятницу, 29 ноября, на заседании в городском суде прокурор Миасса потребовал для бывшего чиновника срок — пять лет колонии строгого режима. Плюс, Васьков должен заплатить штраф — 10 млн руб.
Подельники чиновника осуждены тремя днями раньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU