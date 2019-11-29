Прокуратура запросила для экс-мэра Миасса пять лет колонии

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-29T10:54:15+03:00

Момент ареста мэра Васькова. Вышел из здания администрации он с улыбкой. Фото: newsmiass.ru

Кроме того, Геннадию Васькову грозит штраф в 10 миллионов рублей

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Бывший глава Миасса Геннадий Васьков — фигурант уголовного дела. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки.

По версии следствия, два года назад Васьков по программе «Поддержка и развитие дошкольного образования» дал команду приобрести под детсад непригодное для размещения детей здание.

А потом Васьков подписал разрешение на реконструкцию непригодного здания и ввод его в эксплуатацию. Вместе с подельниками, занимавшимися этапами криминальной схемы, глава Миасса похитил более 24 млн руб на продаже непригодного здания муниципалитету. Фактическая стоимость помещений — 10,5 млн руб.

Васьков должен был получить взятку после того, как бюджет Миасса перечислил бы деньги по контракту. Однако, здесь в дело вмешались следователи.

В пятницу, 29 ноября, на заседании в городском суде прокурор Миасса потребовал для бывшего чиновника срок — пять лет колонии строгого режима. Плюс, Васьков должен заплатить штраф — 10 млн руб.

Подельники чиновника осуждены тремя днями раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU