В Челябинске Наталью Котову обязали переделать пешеходный переход у Минстроя

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-29T11:09:17+03:00

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Региональное министерство строительства расположено в Челябинске, на ул Елькина, 77. К присутственному учреждению можно пройти по пешеходному переходу. Однако он не отвечает требованиям безопасности. Люди перебегают дорогу под колесами авто. Уже случались ДТП с пострадавшими пешеходами.

В этом убедились сотрудники прокуратуры, которые вышли на проверку вместе с инспекторами городского отдела ГИБДД.

— В нарушение требований ГОСТ переход не оборудован искусственными неровностями. Отсутствуют дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

От городского ГИБДД в мэрию не раз поступали требования об устранении нарушений. Но пока никаких действий не принято.

Потому городская прокуратура направила в адрес главы Челябинска Натальи Котовой представление с требованием устранить нарушения, решить вопрос об обустройстве перехода по всем стандартам безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU