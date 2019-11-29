В Челябинске Наталью Котову обязали переделать пешеходный переход у Минстроя
Региональное министерство строительства расположено в Челябинске, на ул Елькина, 77. К присутственному учреждению можно пройти по пешеходному переходу. Однако он не отвечает требованиям безопасности. Люди перебегают дорогу под колесами авто. Уже случались ДТП с пострадавшими пешеходами.
В этом убедились сотрудники прокуратуры, которые вышли на проверку вместе с инспекторами городского отдела ГИБДД.
— В нарушение требований ГОСТ переход не оборудован искусственными неровностями. Отсутствуют дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
От городского ГИБДД в мэрию не раз поступали требования об устранении нарушений. Но пока никаких действий не принято.
Потому городская прокуратура направила в адрес главы Челябинска Натальи Котовой представление с требованием устранить нарушения, решить вопрос об обустройстве перехода по всем стандартам безопасности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU