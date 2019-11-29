Челябинцев просят не пугаться при виде дыма из окон педуниверситета

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-29T11:54:09+03:00

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Если сегодня, в 15.00, вы увидите клубы дыма, валящие из окон корпуса педагогического университета на ул Сони Кривой, не пугайтесь. Здесь пройдут учения по пожарной безопасности, максимально приближенные к реальным. К зданию стянут экипажи Росгвардии, кареты «скорой помощи», автомобили противопожарной службы.

Корпус покинут студенты и преподаватели. По легенде учений, в аудитории вспыхнул пожар, сработала сигнализация, люди должны покинуть помещения.

— Масштабы держатся в секрете до начала учений, чтобы эвакуация была максимально приближена к настоящей, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск источник в вузе, студенты и преподаватели об учениях и эвакуации не знают. Только так можно добиться максимальной реалистичности происходящего. Эвакуироваться будут должны сотрудники и студенты колледжа, факультетов дошкольного образования, психологии и физико-математического факультета. Учения, кстати, в вузе проходят регулярно. Потому будущие педагоги и их наставники знают, как вести себя в условиях ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU