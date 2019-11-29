«Мужу попали в ногу»: жительница Челябинска сообщила о стрельбе во дворе
В Тракторозаводском районе Челябинска сегодня ночью, 29 ноября, неизвестный устроил стрельбу из пневматики по прохожим. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
— Будьте осторожны, во дворах «бомбят» воздушкой, мужу попали в ногу на Танкистов, 142 - огромный синяк, — написала челябинка в группе «Подслушано ЧТЗ».
В комментариях жители окрестных домов написали, что выстрелов не слышали.
В пресс-службе УМВД по Челябинску рассказали, что за прошедшие сутки обращений о стрельбе в Тракторозаводском районе не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU