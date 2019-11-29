Больницы Челябинской области сковали очереди — виновата компьютерная программа

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-29T13:15:14+03:00

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В Челябинской области во многих учреждениях здравоохранения у регистратур собираются длиннейшие очереди. Людей куда больше, чем в обычные дни. Но виноват не наплыв пациентов, а сбои в компьютерной программе «Барс» — это система, которые используют медучреждения в своей работе. «Барс» позволяет перевести в электронный вид запись, прием,медкарты, штатное расписание и прочие атрибуты жизни лечебного учреждения.

— Нагрузка на систему «Барс», с которой работает наш регион, оказывается огромная и в зависимости от запросов южноуральцев она возрастает так, что не выдерживает и рушится. Что, собственно и случилось на этой неделе. Всю информацию удалось сохранить и восстановить. Предписания и штрафные санкции за сбой будут вынесены. Но мы понимаем, что все это в первую очередь влияет на работу медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Починить систему обещают до конца текущей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU