Сделай подарок родителям к Новому году: оформи подписку на «Комсомолку»
Оформи подписку на и получи шанс выиграть путевку в санаторий «Карагайский бор»
29 ноября стартует региональный конкурс «Комсомолки»: «Подпишись и выиграй путевку в санаторий «Карагайский бор». Разыгрывается: одна путевка на двоих на 1 неделю и две путевки выходного дня на двоих.
Для участия в конкурсе необходимо оформить подписку на 1 полугодие 2020 года (6 мес.):
на КП-еженедельник — 766,56 руб.
КП-ежедневка — 1352,16 руб.
Отправить ксерокопию/фото по e-mail: veronika.rozhkova@phkp.ru
по адресу: 454091, г. Челябинк, ул. Красная, 4, каб. 607
по Whats App: +79080585246
ПОДПИСКУ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ДО 20 ДЕКАБРЯ!!!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Срок проведения конкурса — с 29 ноября по 20 декабря 2019
Сбор заявок на участие — до 25 декабря 2019
Срок подведения итогов конкурса — до 26 декабря 2019
Срок публикации результатов — до 27 декабря 2019
Период выдачи призов — с 10 по 31 января 2020