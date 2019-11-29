2019-11-29T13:30:57+03:00
Общество

Сделай подарок родителям к Новому году: оформи подписку на «Комсомолку»

И получи шанс выиграть путевку в санаторий «Карагайский бор»
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Оформи подписку на и получи шанс выиграть путевку в санаторий «Карагайский бор»

29 ноября стартует региональный конкурс «Комсомолки»: «Подпишись и выиграй путевку в санаторий «Карагайский бор». Разыгрывается: одна путевка на двоих на 1 неделю и две путевки выходного дня на двоих.

Для участия в конкурсе необходимо оформить подписку на 1 полугодие 2020 года (6 мес.):

на КП-еженедельник — 766,56 руб.

КП-ежедневка — 1352,16 руб.

Отправить ксерокопию/фото по e-mail: veronika.rozhkova@phkp.ru

по адресу: 454091, г. Челябинк, ул. Красная, 4, каб. 607

по Whats App: +79080585246

ПОДПИСКУ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ДО 20 ДЕКАБРЯ!!!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Срок проведения конкурса — с 29 ноября по 20 декабря 2019

Сбор заявок на участие — до 25 декабря 2019

Срок подведения итогов конкурса — до 26 декабря 2019

Срок публикации результатов — до 27 декабря 2019

Период выдачи призов — с 10 по 31 января 2020

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@TrueKPRU
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