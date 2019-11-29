2019-11-29T13:46:49+03:00
Спорт

Трое южноуральцев выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске

Соревнования пройдут в местечке «Банное» 7-8 декабря
Алексей МИКУШИН
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На состязания приедут лучшие спортсмены из 16 стран мира. В составе сборной России выступят 14 мужчин и 10 женщин.

Старший тренер национальной команды сформировал состав по итогам выступлений атлетов на первом этапе Кубка России в Абзаково. В сборную вошли и три южноуральских сноубордиста: Ярослав Степанко из Златоуста, а также Степан Наумов и Мария Волгина из Миасса.

На этапе Кубка, который пройдет в Магнитогорске (ГЛК «Банное») спортсмены разыграют четыре комплекта наград в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте у мужчин и женщин.

Организаторы сообщили, что стоимость билетов от 200 до 1500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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