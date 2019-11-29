2019-11-29T14:05:37+03:00
Происшествия

15-летний школьник из Челябинска пытался задушить таксиста в шахтерском городке

Он выкинул мужчину из салона и угнал машину
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Вместо школы подросток сидит в изоляторе.Вместо школы подросток сидит в изоляторе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ученик школы № 97 из Челябинска отличился не на поприще знаний, а на криминальной стезе. Вечером 28 ноября он напал на таксиста в городе Коркино.

— Подросток ехал в такси, которое работает под маркой Uber. В какой-то момент он набросил на шею таксисту шнурок и выкинул 42-летнего мужчину из машины. А потом сел за руль и уехал в Челябинск, — рассказывают в полиции.

Юношу задержали на улице Воровского в областном центре и сразу отвезли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Школьник находится в изоляторе временного содержания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше всех земли в УрФО распахивает Челябинская область
В Челябинске судят банду из 11 аферистов-кредиторов
«Покойники любят тишину»: возле кладбища в Челябинске начали установку шумозащитных экранов
В День борьбы со СПИДом жителям Челябинска предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ
Два пограничника на Южном Урале пропускали наркотики через границу за взятки
СМИ составили топ-6 самых высокооплачиваемых южноуральских хоккеистов
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
Трое южноуральцев выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске
Прокуратура проверила кинотеатр в Челябинске, где пожар залили газировкой
Сделай подарок родителям к Новому году: оформи подписку на «Комсомолку»
Больницы Челябинской области сковали очереди — виновата компьютерная программа
«Мужу попали в ногу»: жительница Челябинска сообщила о стрельбе во дворе
В центре Челябинска премиум-кроссовер снес женщину
«Никакой мистики нет»: в минздраве Челябинской области прокомментировали смерть матери и дочери с разницей в две недели
Челябинцев просят не пугаться при виде дыма из окон педуниверситета
В Челябинске Наталью Котову обязали переделать пешеходный переход у Минстроя
Прокуратура запросила для экс-мэра Миасса пять лет колонии
В Озерске предприниматель уплатил в бюджет государства 8,5 миллионов
В Челябинской области накажут чиновников за волокиту с квартирами для сирот
Челябинск попал в юбилейный тур ДДТ
В Челябинск приехали лучшие врачи-алгологи
В Челябинске пьяный студент разбил стекло в здании Заксобрания
У Публичной библиотеки в центре Челябинска спилят три дерева
Девочку из Кургана с самым большим родимым пятном осмотрят питерские доктора
Пьяный челябинец решил прокатиться на подъемном кране
Как сэкономить время на оплате электричества
«Доступные по цене и удобные для семей»: готовы к сдаче два дома