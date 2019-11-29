15-летний школьник из Челябинска пытался задушить таксиста в шахтерском городке

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-29T14:05:37+03:00

Он выкинул мужчину из салона и угнал машину

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Ученик школы № 97 из Челябинска отличился не на поприще знаний, а на криминальной стезе. Вечером 28 ноября он напал на таксиста в городе Коркино.

— Подросток ехал в такси, которое работает под маркой Uber. В какой-то момент он набросил на шею таксисту шнурок и выкинул 42-летнего мужчину из машины. А потом сел за руль и уехал в Челябинск, — рассказывают в полиции.

Юношу задержали на улице Воровского в областном центре и сразу отвезли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Школьник находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU