15-летний школьник из Челябинска пытался задушить таксиста в шахтерском городке
Ученик школы № 97 из Челябинска отличился не на поприще знаний, а на криминальной стезе. Вечером 28 ноября он напал на таксиста в городе Коркино.
— Подросток ехал в такси, которое работает под маркой Uber. В какой-то момент он набросил на шею таксисту шнурок и выкинул 42-летнего мужчину из машины. А потом сел за руль и уехал в Челябинск, — рассказывают в полиции.
Юношу задержали на улице Воровского в областном центре и сразу отвезли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Школьник находится в изоляторе временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU