Два пограничника на Южном Урале пропускали наркотики через границу за взятки
Летом этого года на Южном Урале остановили машину с казахстанскими номерами. В салоне нашли полтонны запрещенной наркотической смеси. Когда начали разбираться, открылось: через границу груз прошел при содействии двух пограничников, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
— Эта машина была не единственной. С февраля по июнь два прапорщика пограничной службы пропустили через государственную границу четыре автомобиля и десять тонн запрещенного вещества. За это товарищи получили крупную взятку в размере 540 тысяч рублей, — говорят в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Мужчин уволили с военной службы. обоих будут судить за получение взятки в крупном размере.
Раскрыть преступление помогла собственная служба безопасности Пограничного управления по Курганской и Тюменской областям.
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ИСТОЧНИК KP.RU