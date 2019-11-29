В День борьбы со СПИДом жителям Челябинска предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ
Где будет дежурить мобильная лаборатория
Узнать свой ВИЧ-статус можно за несколько минут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 1 декабря, мир отмечает День борьбы со СПИДом. В Челябинской области медики предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ, а также получить важную информацию о способах передачи вируса и о том, как от него защититься.
1 декабря с 13.00 до 17.00 одна мобильная лаборатория будет работать в ТРК «Горки», еще одна — у входа в здание.
Также тест на ВИЧ можно пройти:
— в Оutlet center «Фиеста» с 14.00 до 20.00 (2 этаж, зона фуд-корта);
— в ДС «Юность» с 13.00 до 17.00 (напротив главного входа и внутри на 1 этаже).
ИСТОЧНИК KP.RU