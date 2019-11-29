В Челябинске судят банду из 11 аферистов-кредиторов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-29T15:36:48+03:00

В Челябинске 11 мошенников вывели из банка по липовым кредитам более 37 миллионов рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Нет, они никого не грабили и не убивали. Мошенническими схемами они выводили деньги банка, оформляя жилищные кредиты на подставных людей. Как в криминальном боевике «11 друзей Оушена», 11 челябинцев — банковских служащих, специалистов-оценщиков, риэлторов — за два года вывели из банка более 37,2 млн руб.

Подставные покупатели предоставляли ложные сведения — о работе, и доходах; подельники-оценщики — искаженные данные о стоимости жилья. Исполнять обязательства по взятым кредитам никто не собирался.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, подельники обвиняются в преступлениях по статьям «Участие в преступном сообществе», «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере, организованной группой».

Несуществующие квартиры приобретались в Челябинске, тогда как раз в городе был пик цен на жилье. Всего в уголовных делах аферистов-кредиторов провернули 20 эпизодов.

Создатель и руководитель преступного сообщества уже осуждена на 6 лет 8 месяцев в колонии.

Следствием арестовано имущество обвиняемых на 24,7 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский суд Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU