Инвалиду-колясочнику из Челябинска выставили счет за ремонт электроподъемника в подъезде

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-29T16:23:51+03:00

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Челябинец Владимир Климов вынужден просить соседей о помощи каждый раз, когда ему нужно выйти из дома. В подъезде есть электроподъемник, только вот конструкция совершенно ненадежная: платформа начинает шататься и прогибаться под инвалидной коляской. Подъемник рассчитан на 250 кг, но по факту с трудом выдерживает 150 кг.

— Изначально подъемник сам по себе «жидкий», нет страховки, поручней сзади и спереди. На верхних осях подшипники хлябают из стороны в сторону — значит они не закреплены. Про электронику слов нет, стукнешь по ящику с двигателем, подъемник работает, — рассказал журналисту КП-Челябинск Владимир Климов.

С подъемником челябинец мучается уже четыре года. Конструкцию устанавливал учебно-производственный социально-реабилитационный центра «Добродей», который работает с городскими властями по программе «Доступная среда». В первый год мастеров пришлось вызывать несколько раз. Затем они заявили, что гарантийный срок вышел.

По словам директора «Добродея» Владимира Хайдукова, нужно менять детали. Ремонт обойдется в 8,5 тыс. рублей. Но заплатить их инвалид должен из своего кармана — ведь он является собственником подъемника.

— Дело не в деньгах, а в недоверии к компании. Мне деньги жалко отдавать. Подъемник не сертифицирован. Никакой ответственности нет перед клиентами, — возмущается Владимир Климов.

Челябинец обращался в соцзащиту, писал губернатору. Недавно Владимиру Климову пришел ответ из Ростехнадзора. Специалисты признали подъемник опасным, направили предостережение управляющей компании «Бетотек-Сервис». Однако выдача предписаний о замене подъемных платформ в полномочия ведомства не входит, говорится в письме.

Инвалид из Челябинска боится пользоваться подъемником.Доступная среда за наши деньги, опасна для ЗДОРОВЬЯ! Прошу вашей помощи!

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ИСТОЧНИК KP.RU