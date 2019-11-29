2019-11-29T16:37:09+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области звездой нового фильма стала лиса и ее дети

Тайная жизнь диких животных попала в объектив видеокамеры в национальном парке «Зюраткуль»
Ольга АНТОНОВА
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Лиса из национального парка "Зюраткуль" стала звездой нового документального фильма. Фото: группа "Национальный-Парк Зюраткуль" vk.comЛиса из национального парка "Зюраткуль" стала звездой нового документального фильма. Фото: группа "Национальный-Парк Зюраткуль" vk.com
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Охота на мышей, споры с барсуком, который хотел захватить нору, рождение потомства, мамские хлопоты – жизнь рыжей лисицы-сестрицы сняли для фильма «Тайная жизнь зверей» в парке «Зюраткуль» натуралист и режиссер Сергей Колесников и фотограф-проводник парка Сергей Городилов.

Кадры сменяются, и вот уже лисята не беспомощные малыши, а резвые подростки.

- Зрители узнают, что в лисьей норе не один вход, а с десяток. Запасные, на случай опасности, называются отнорками. По ним мать уводит потомство, спасая от врага, — говорит сотрудник пресс-службы национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Нора лисице нужна только для рождения и воспитания потомства. В другое время животные довольствуются малым. Например, пережидают непогоду под раскидистыми ветвями ели, ночуют в высокой траве или в снегу.

Увидеть мини-фильм можно на странице национального парка «Зюраткуль» в социальной сети ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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