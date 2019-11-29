Как три пачки сигарет: в Челябинске школьница подсаживала одноклассников на снюс

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-29T18:08:51+03:00

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Из челябинского лицея отчислили шестиклассницу за торговлю снюсом — жевательными никотиновыми подушечками, опасными для жизни и здоровья. Еще нескольким школьникам сделали предупреждение, пишет 74.ru. Между тем, родительские чаты завалены предупреждениями о вредных «конфетах».

Снюсы продаются в круглых коробочках-шайбах. В магазине их можно купить по 200-350 рублей за упаковку. В школах их продают поштучно за 30-40 рублей — пол стоимости обеда. Снос не входят в перечень запрещенных веществ. В нем табака, поэтому он продается свободно даже детям, однако никотина в каждой «конфетке» как в трех пачках сигарет.

Пакетики покупали в основном двоечники и троечники. После никотиновых «конфет» они начинали вести себя неадекватно: выкрикивать всякий бред и смеяться на занятиях.

За употреблением и распространением никотиновых подушечек еще в прошлом году заметили 11-летнюю девочку. Родители отказываются верить, что их дочь могла так поступать, но все же решили перевести ее в другую школу. Но мамы и папы других ребят считают, что это не панацея, ведь дети продолжают общаться. Еще один школьник-дилер отделался предупреждением.

В отделе по делам несовершеннолетних администрации Челябинска уже забили тревогу. Многие школьники без стеснения выкладывают фотографии снюса в соцсети и даже делают обзоры, какой лучше.

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ИСТОЧНИК KP.RU