2019-11-30T07:34:30+03:00
Общество

В Челябинске разобрали дорогой внедорожник, припаркованный во дворе

С иномарки сняли двери, капот и бампер
Валентина ВАГАНОВА
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Машину разобрали подчистую. Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»Машину разобрали подчистую. Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»
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Во дворе дома № 134 на Комсомольском проспекте неизвестные разобрали кроссовер Peugeot 4007. Машина лишилась дверей, капота, бампера и аккумулятора. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 29 ноября.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, помимо внедорожника пострадал еще один автомобиль. Но он легко отделался — с него сняли только колпаки.

В полиции подтвердили информацию о произошедшем.

Полиция проводит проверку по этому инциденту. Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»

Полиция проводит проверку по этому инциденту. Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»

— В отдел полиции «Курчатовский» обратились двое пострадавших, сейчас проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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