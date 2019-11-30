В Челябинске разобрали дорогой внедорожник, припаркованный во дворе
Во дворе дома № 134 на Комсомольском проспекте неизвестные разобрали кроссовер Peugeot 4007. Машина лишилась дверей, капота, бампера и аккумулятора. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 29 ноября.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, помимо внедорожника пострадал еще один автомобиль. Но он легко отделался — с него сняли только колпаки.
В полиции подтвердили информацию о произошедшем.
Полиция проводит проверку по этому инциденту. Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»
— В отдел полиции «Курчатовский» обратились двое пострадавших, сейчас проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете подробности этого инцидента?
Сообщите их нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU