На трассе в Челябинской области «Лада» вылетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-30T08:30:42+03:00

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ДТП произошло на трассе Челябинск-Екатеринбург днем 29 ноября. Недалеко от поворота на Тюбук столкнулись «пятнашка» и «Лада Ларгус».

— 26-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 неверно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в него. После «Ларгус» изменил направление и съехал в кювет, — рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

62-летний водитель «Лады» скончался на месте до приезда «скорой». Как уточнили в ГИБДД, водительский стаж второго участника аварии — всего семь месяцев.

Водительский стаж второго участника аварии - семь месяцев.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Из-за ДТП на трассе встали машины. После приезда госавтоинспекторов было организовано реверсивное движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU