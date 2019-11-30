В торговых центрах Челябинска проходит последняя бесплатная вакцинация от гриппа

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-30T09:06:05+03:00

Привиться могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и полис. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Те, кто еще не успел привиться от гриппа могут сделать это сегодня, 30 ноября, во время прогулок по магазинам. Медики проводят последнюю в этом году выездную вакцинацию. Об этом сообщили в мэрии.

Где можно поставить бесплатную прививку:

* ТРЦ «КУБа» — до 16 часов;

* досуговый комплекс «Импульс» — до 14 часов;

* ТЦ «Стрелец» — до 14 часов;

* торговый центр на Каслинской, 64 — до 15 часов.

Напомним, привиться от гриппа могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и полис.

— На сегодняшний день в Челябинске не зарегистрировано случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Если у вас нет противопоказаний, прививаться не только можно, но и нужно. За последние 10 лет в стационаре не зафиксировано ни одного тяжелого течения заболевания у пациентов, которые заранее позаботились о своем здоровье и получили вакцинацию против гриппа, — говорит главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения администрации Челябинска Екатерина Стенько.

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ИСТОЧНИК KP.RU