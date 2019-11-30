В торговых центрах Челябинска проходит последняя бесплатная вакцинация от гриппа
Те, кто еще не успел привиться от гриппа могут сделать это сегодня, 30 ноября, во время прогулок по магазинам. Медики проводят последнюю в этом году выездную вакцинацию. Об этом сообщили в мэрии.
Где можно поставить бесплатную прививку:
* ТРЦ «КУБа» — до 16 часов;
* досуговый комплекс «Импульс» — до 14 часов;
* ТЦ «Стрелец» — до 14 часов;
* торговый центр на Каслинской, 64 — до 15 часов.
Напомним, привиться от гриппа могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и полис.
— На сегодняшний день в Челябинске не зарегистрировано случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Если у вас нет противопоказаний, прививаться не только можно, но и нужно. За последние 10 лет в стационаре не зафиксировано ни одного тяжелого течения заболевания у пациентов, которые заранее позаботились о своем здоровье и получили вакцинацию против гриппа, — говорит главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения администрации Челябинска Екатерина Стенько.
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ИСТОЧНИК KP.RU