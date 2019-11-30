2019-11-30T12:11:41+03:00
Происшествия

Пьяный житель Челябинской области устроил погоню, во время которой сбил гаишника и протаранил два патрульных авто

В этом году он десять раз привлекался за нарушение ПДД [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель оказался злостным нарушителем. Фото: vk.com/Кирилл АфонинВодитель оказался злостным нарушителем. Фото: vk.com/Кирилл Афонин
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В Магнитогорске сегодня ночью, 30 ноября, пять экипажей ДПС устроили погоню за нетрезвым водителем «Нивы». Заметив инспекторов он прибавил скорость и промчался мимо, проигнорировав требование остановиться.

Уходя от преследования, нарушитель съехал с дороги и погнал по полю. Полицейские пытались остановить его, но водитель не собирался сдаваться. Он протаранил две патрульных машины и сбил сотрудника ГИБДД.

— На Вознесенке пять экипажей гонялись за «Нивой». Позже подъехали еще два экипажа и скорая помощь, — рассказал очевидец Кирилл Афонин.

Нарушителя все-таки задержали. Им оказался 27-летний местный житель. В этом году он десять раз привлекался за нарушение ПДД. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

— Возбуждены административные дела за езду в пьяном виде и невыполнение законного «требования» сотрудника полиции. Пострадавшему сотруднику ДПС оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе областного полицейского главка.

Также полицейские готовят материалы в Следственный комитет о травмировании полицейского. Водителю может грозить ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание по ней — до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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