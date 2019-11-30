В Челябинской области зоозащитники спасли трехлапую собаку и теперь ищут ей дом

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-30T13:23:12+03:00

По словам волонтеров, питомец очень добрый и ласковый

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В Миассе зоозащитники ищут семью для бездомной трехлапой собаки. Волонтеры обнаружили ее в одном из дворов. Зимой на улице больному животному не выжить, поэтому нужно срочно найти заботливых хозяев.

— Собаку назвали Тесса, очень добрая. Ей нашли передержку с теплой будкой и постоянной кормежкой в старой части города. Отыскали машину, чтобы увезти туда. Сейчас за ней присматривают, но это временно. Может, кто-то заинтересуется и захочет дать собаке семью и дом, — говорят волонтеры благотворительной организации помощи бездомным животным «Добрые руки».

Если вы хотите помочь животному или приютить его, напишите волонтерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU