В Челябинской области зоозащитники спасли трехлапую собаку и теперь ищут ей дом
В Миассе зоозащитники ищут семью для бездомной трехлапой собаки. Волонтеры обнаружили ее в одном из дворов. Зимой на улице больному животному не выжить, поэтому нужно срочно найти заботливых хозяев.
— Собаку назвали Тесса, очень добрая. Ей нашли передержку с теплой будкой и постоянной кормежкой в старой части города. Отыскали машину, чтобы увезти туда. Сейчас за ней присматривают, но это временно. Может, кто-то заинтересуется и захочет дать собаке семью и дом, — говорят волонтеры благотворительной организации помощи бездомным животным «Добрые руки».
Если вы хотите помочь животному или приютить его, напишите волонтерам.
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ИСТОЧНИК KP.RU