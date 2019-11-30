У южноуральцев осталось три дня, чтобы вовремя заплатить налоги

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-30T14:59:43+03:00

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В понедельник, 2 декабря, истекает срок, когда можно рассчитаться с государством без штрафов. С 3 декабря начнет капать пеня и задолженность будет расти каждый день.

— Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Также это можно сделать в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ, — рассказали в налоговой службе.

Кстати, за прошлый год жителям Челябинской области начислено 4,5 миллиарда имущественных налогов. В этому году южноуральцам разослали 1,7 млн уведомлений. Часть отправили в бумажном виде, а часть — в электронном.

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ИСТОЧНИК KP.RU